ليبيا.. رطوبة مرتفعة على المناطق الساحلية والحرارة تصل لـ 46 درجة

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، استقرار الأجواء في معظم مناطق البلاد مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و46 درجة مئوية في جميع المناطق.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و41 درجة مئوية على الدواخل.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب على مناطق الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية على معظم المناطق.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و46 درجة مئوية وتسجل تراجعا بسيطا غدا.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.