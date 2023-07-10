“أوحيدة”: لن نسمح للدبيبة والبنك المركزي بصرف المزيد من الأموال

الوطن|رصد

صرح عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة بأن مجلس النواب لن يسمح أن يستمر العبث على ماهو عليه، بل يجب أن يتغير، وبأنهم يتطلعون لاقتسام عوائد النفط التي تمكن الحكومة الليبية من أن تحدث تنمية في مناطق الجنوب والشرق والتي تمثل ثلاث أرباع الدولة الليبية.

كما شدد اوحيدة على عدم السماح لرئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة مع مصرف ليبيا المركزي بصرف هذه الأموال إذا لم يتم لمس النتائج على أرض الواقع.

وبين اوحيدة أن النواب لديهم خطة واضحة وهي المضي قدماً بتمكين الحكومة من الحصول على نصيبها من هذه الثروة لتستطيع أن تنفذ مخططها في هذه المناطق وإجراء الانتخابات وتغيير الوضع الحالي، على أن يكون هناك حكومة موحدة وسلطة تشريعية جديدة.