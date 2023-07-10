شركة الفتح تعرض على “القطراني” آلات ري أمريكية تعمل بالطاقة الشمسية

عرضت شركة الفتح لإستيراد المستلزمات الزراعية المساهمة، في جناح معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها في دورته الأولى مشروع آلات ري أمريكية تعمل بالطاقة الشمسية، على النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف “حسين القطراني”، ووكيله محمد التركي.

وكان في استقبالهما أحمد عبد الرحيم الغزالي رئيس مجلس إدارة شركة الفتح لإستيراد المستلزمات الزراعية المساهمة ونائب رئيس الغرفة التجارية الأمريكية في ليبيا.

وشرح الغزالي للحضور عن آلات الري المحوري نوع فالي فالمونت VALLEY VALMONT الأمريكية التي تعتمد في عملها كليا على الطاقة الشمسية بنظام Off Grid (المضخة وآلة الري المحوري).

وتعد شركة الفتح لإستيراد المستلزمات الزراعية المساهمة إحدى الشركة الرائدة في مجال المعدات الزراعية وآلات الري المحوري والطولي وهي وكيل حصري لشركة فالي فالمونت VALLEY VALMONT الأمريكية في ليبيا و التي تعد أعرق و أقدم الشركات المتخصصة في مجال أنظمة الري المحوري والطولي والري الثابت وكافة أساليب الري المتطورة وحلول الطاقة الشمسية .

يذكر بأن شركة الفتح لإستيراد المستلزمات الزراعية المساهمة قد عرضت على عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، مشروع آلات ري محوري نوع فالي فالمونت VALLEY VALMONT الأمريكية تعتمد في عملها كليا على الطاقة الشمسية بنظام Off Grid ( المضخة وآلة الري المحوري ) حيث أن هذه التقنية أصبحت وجهة أساسية وضرورة حيوية لغالبية دول العالم .

كما أن شركة الفتح لإستيراد المستلزمات الزراعية المساهمة هي وكيل حصري في ليبيا لشركة NEW HOLLAND المتخصصة في صناعة الجرارات الزراعية والحصادات الزراعية بمختلف الأحجام والمعدات الزراعية المختلفة وصاحبة أعلي نسبة مبيعات جرارات على مستوى العالم لعدة سنوات متتالية.