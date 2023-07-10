بريطانيا ترد على ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية

قالت كارولين هورندال السفيرة البريطانية في طرابلس، إنه يصعب على بريطانيا التعامل مع دولة رئيسها مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت السفيرة البريطانية في سياق مشاركتها في برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأحد، ردًا على ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات، وإمكانية فوزه “هذه مسألة حساسة جدًا، وبريطانيا لن تملي على الليبيين ما يفعلونه”، وتابعت “إذا اختار الليبيون سيف الإسلام القذافي رئيسًا لهم، فإن هذا سيعقد الأمر”.

وكشفت كارولين هورندال عن بعض التفاصيل الخاصة بتجربتها السابقة في السودان عندما كانت جزءًا من السلك الدبلوماسي البريطاني أيام الرئيس عمر البشير قائلة “الحكومة البريطانية كانت حازمة في التعامل مع الرئيس البشير، وكانت تدعم قرارات محكمة الجناية الدولية”.

وطالبت كارولين هورندال القادة السياسيين في ليبيا بمزيد من التوافق السياسي، وتقديم التنازلات بما يساعد على الخروج من الأزمة”.

وقالت إن ليبيا “تحتاج لقيادات سياسية ليبية تستجيب لاحتياجات الشعب”، مشددة على أن ليبيا تواجه تحديات صعبة في مرحلة انتقالية.

وكانت السفيرة التقت كلًا من رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في لقاءين منفصلين بطرابلس.

وتناول لقاء السفيرة مع المشري الحرص على إنجاز الانتخابات بالقوانين الانتخابية الناتجة عن لجنة 6+6، على اعتبار أن هذه النتائج نهائية وملزمة، ولا تُعدّل إلا عن طريق اللجنة المشتركة، كما نوقش اعتماد خريطة طريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية من مجلسي الدولة والنواب.

كما بحثت السفيرة مع المنفي قرار تشكيل المجلس الرئاسي لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، وملفي المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأوضحت الدبلوماسية البريطانية أن ليبيا في حاجة ماسة لأرضية مشتركة يتقاطع حولها الفرقاء السياسيون جميعهم بشأن الانتخابات والقوانيين الانتخابية، مشددة على أهمية الدور الإيجابي الذي قامت به لجنة 6+6، وقالت إن بريطانيا لا يمكنها رفض إجراء الانتخابات في ليبيا، ولكن يمكنها مواصلة الضغط من أجل إجرائها.

وخلصت الدبلوماسية الليبية إلى أن تنفيذ ما اتفق بشأنه بخصوص استقالة أي شخص يترشح للانتخابات الرئاسية 3 أشهر قبل موعد الانتخابات إلى جانب حسم الليبيين في مسألة ترشح العسكر ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية قد يشكل نقطة انطلاق حقيقية للخروج من الأزمة.