أوحيدة: الحظر المفروض على الطيران الليبي أوروبياً هو قرار أمني وليس سياسياً

قال علي أوحيدة، الكاتب والمحلل السياسي الليبي المقيم في بلجيكا، إن؛ “قرار رفع الحظر عن الطيران لا تتخذه دولة أوروبية بمفردها وأنها وفق توصية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وصادرة عن المفوضية؛ أمر مستبعد وفق المراجعة الأخيرة”.

وأضاف أوحيدة في سلسلة تغريدات له على حسابه بموقع تويتر قائلًا: إن “الحظر المفروض على الطيران المدني الليبي أوروبيا هو قرار أمني وليس سياسي”.

وتابع؛ “لماذا لا يمكن لدولة أوروبية بمفردها رفع الحظر على الطيران لأي دولة أو حتى شركة أخرى في العالم بدون موافقة هيئة السلامة الأوروبية والمفوضية؟”.

وتابع؛ “لأن شركات التأمين سترفض التعامل معها بكل بساطة”.

وختم موضحًا أنه “سواء بالنسبة لمؤسسة الاستثمار أو بالنسبة لرفع الحظر عن الطيران، الجهات المعنية لا تقول الحقيقة كاملة للمواطن، وهي إما تتهرب من مسؤليتها أو تبيع الوهم”.