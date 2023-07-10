كرموس: لا بد من موافقة مجلسي النواب والدولة على الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا، إن التحدي الأول لمقترح الخريطة الجديدة، هو احتمالية رفضها من قبل بعض أعضاء مجلس النواب،لافتاً إلى أنه لا بد من موافقة المجلسين على الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة، وكذلك منحها الثقة بعد إتمام تشكيلها، وهو ما قد يعده بعض النواب سلباً لاختصاصات أصلية لمجلسهم كسلطة تشريعية.

كرموس وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” ،أوضح أن المطروح على المجلسين هو بالنهاية مقترح قابل للنقاش،مشيرا إلى أن الأمر يتطلب موافقة البعثة الأممية عليه، خوفاً من عرقلته.

ورأى كرموس أن متابعة البعثة الأممية لمرحلة إعداد القوانين الانتخابية خلال اجتماعات لجنة (6+6) بالمغرب، يضعها والمجتمع الدولي بموقف حرج اليوم، حال استمرت في تجاهل مطلب مجلسين بوجود حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات.

وقال كرموس إن مجلسه سيناقش بجلسة الاثنين مقترح الخريطة، وليس القوانين الانتخابية.