أعلن الحساب الرسمي لهيئة الرقابة الإدارية مباشرة “عبد الله قادربوه” مهامه رئيسًا للهيئة بناء على قرار تكليف مجلس النواب (13 / 2021) وعلى الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس، وفق الحساب.

يأتي ذلك بعد ساعات من نشر حساب الهيئة صورا تظهر ترأس “سليمان الشنطي” اجتماعا لمتابعة سير عمل الهيئة وإنجازاتها رفقة وكيل الهيئة ومديرين بها، بوصفه “رئيس الهيئة”.

وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسة رسمية مغلقة قبل أسابيع على اختيار رئيس وأعضاء لـ “المحكمة الدستورية”، إلى جانب التصويت وبالإجماع على طلب مقدم من عدد من الأعضاء بإعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة التخطيط الوطني وأعضائه واختيار مجلس جديد.

من جانبه، طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بوقف التعامل مع “سليمان الشنطي” كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية، وبدء التعامل مع “عبد الله قادربوه” بصفته رئيسا لها دون غيره، وفق قوله.

وأضاف المشري في رسالة موجهة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المحكمة العليا ورئيس ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، أن مطالبته تستند على قرار مجلس النواب رقم 13 لسنة 2021، إلى جانب الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس بهذا الشأن.

وفي مارس 2021، أصدر النواب قرارا بتسمية “قادربوه” رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية، فيما قوبل هذا القرار، حينها، برد من رئاسة الأعلى للدولة حينها أفادت فيه ببطلان التكليف قائلة: “إنه ليست من اختصالات مجلس النواب”.

المصدر: هيئة الرقابة الإدارية + ليبيا الأحرار

The post “قادربوه” يباشر مهامه رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية خلفا لـ “الشنطي” appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار