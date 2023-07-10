ليبيا.. وزارة الإسكان تبحث ملف التعويضات ببلدية المشاشية

التقى وكيل وزارة الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالمولى المهدي، بمندوب بلدية المشاشية الواقعة جنوب غرب طرابلس، لبحث ملف التعويضات بالبلدية.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون الفنية خالد محمد ورئيس اللجنة المركزية للتعويضات عن المباني المتضررة ناصر ارفيدة، حيث استعرض أعمال لجنة الحصر وتقدير الأضرار بالبلدية.

واتفق الحضور على إعداد كتاب موجه للجنة المركزية للتعويضات من أجل إحالة الكشوفات لمراجعتها وتضمينها ضمن منظومة اللجنة، وتقديم طلب تفويض مالي للبلدية أسوة بباقي المدن المتضررة.