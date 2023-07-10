“بن قدارة”: سنوفر الدعم اللازم للشركات العالمية التي ترغب بالاستثمار في ليبيا

الوطن| متابعات

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بمكتبه في طرابلس اجتماعاً صباح اليوم مع لجنة الاستثمار بالمؤسسة.

وبحث بن قدارة خلال الاجتماع الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع النفط والغاز في ليبيا، وذلك بعد استقرار إنتاج النفط ورفع القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف نقط.

واستعراض الفرص المتاحة للاستثمار في القطاع النفطي والغازي في ليبيا والتي تشهد تحسناً ملحوظاً بعد الاستقرار الأمني في البلاد وعودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية.

وأكد خلال الاجتماع على أهمية استغلال هذه الفرص في تحسين الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية للقطاع النفطي والغازي في البلاد.

وأشار بن قدارة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط مستعدة لتوفير كافة الدعم اللازم للشركات العالمية التي ترغب بالاستثمار في ليبيا، وتقديم كافة المعلومات والبيانات الضرورية للمستثمرين.

وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسة والشركات العالمية في سبيل تحقيق مصالح الجميع وتنمية الاقتصاد الوطني حيث يأتي هذا التأكيد في إطار عمل المؤسسة على خطة رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل.