النعمي: آن الأوان للبحث عن حلول للأزمة الليبية خارج الصندوق

قال عبد الحميد النعمي وزير الخارجية الأسبق في ما تعرف “حكومة الإنقاذ” أنه آن الأوان للبحث عن حلول للأزمة الليبية خارج الصندوق و خارج المنظومة القانونية القائمة، إذ أن عملية التغيير الداخلي للنظام لم تعد ممكنة.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “هل لا زلنا نرى أي جدوى للبحث عن حلول داخل الأطر القانونية السائدة؟ أي داخل الصندوق. خاصة وأننا نعلم أن الفاعلين داخل الصندوق محددين بالاعلان الدستوري وتعديلاته والقرارات الدولية: مجلس النواب ومجلس الدولة والبعثة الأممية”.

وتابع “لقد سلمنا مصير بلادنا إلى هذه الأجسام التي تحولت إلى أجسام طفيلية تعتاش على بؤس المجتمع وقلة حيلته لأكثر من عشر سنوات. هل لا زلنا نطمع أن تقدم لنا هذه المنظومة أية حلول. فجميع القوانين والتعديلات الدستورية التي أصدرها مجلسي ألنواب والدولة السنوات الأخيرة ليست معدة للتطبيق ولكن لإطالة الازمة. وإتاحة المزيد من الوقت أمام الأطراف الإقليمية والدولية للتوصل إلى صيغة لاقتسام الفريسة التي هي ليبيا بكامل ثرواتها”.