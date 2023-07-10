قادربوه يباشر مهام رئيس هيئة الرقابة الإدارية

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أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الإثنين، مباشرة عبدالله قادر بوه لمهامه كرئيس للهيئة بناء على قرار مجلس النواب الليبي.

وقالت الهيئة، “باشر السيد عبدالله محمد قادر بوه، صباح اليوم، مهامه كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية، بناء على قرار مجلس النواب النواب رقم (13) لسنة 2021 ميلادية، بشأن تكليف رئيس لهيئة الرقابة الإدارية، وعلى الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس رقم 1176/ 2021”.

وفي 26 يونيو 2023 صوّت مجلس النواب على إعفاء رئيس الهيئة الأسبق سليمان الشنطي. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن مجلس النواب صوت بالإجماع على طلب مقدم من عدد من الأعضاء بإعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية.