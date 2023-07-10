المهدوي: بطء عمل البعثة الأممية لا يمكن ترجمته سوى أنها تعمل على إدارة الأزمة لا حلها

ليبيا – أكد المحلل السياسي الليبي، أحمد المهدوي، على أن خريطة الطريق الجديدة التي تتضمن تشكيل حكومة جديدة لن تؤدي للانتخابات حتى لو استطاعت التغلب على العقبات كافة التي تواجهها.

المهدوي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، تحدث عن نص الفقرة المتعلق بولاية السلطة التنفيذية في الخريطة المقترحة وكيف أن ولاية المجلس الرئاسي تنتهي بإجراء الانتخابات وفق المدة المحددة بالإعلان الدستوري المتمثلة بـ 240 يوماً، وفي حال عدم إجرائها لأي سبب يعاد تشكيل المجلس الرئاسي بالتوافق بين مجلس النواب والدولة.

واعتقد أن هذا البند يطرح الشكوك بقوة حول تعويل المجلسين على فشل الانتخابات ليستمرا بمواقعهما الحالية ويقوما بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وفق قوله.

واستدرك المهدوي: “المجلسان لا يملكان القوة على الأرض لإزاحة حكومة الدبيبة، والمبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، أكد في لقاءاته بعناصر حزبية ونشطاء أنه لن يقبل بأي حكومة جديدة إلا إذا جاءت نتاج اتفاق سياسي بين القوى الفاعلة على الأرض”.

ورأى المهدوي أن بطء عمل البعثة الأممية لا يمكن ترجمته سوى أنها تعمل على إدارة الأزمة لا حلها، وتكتفي بالوقت الحالي بمشاهدة تخبط مجلسي النواب ولدولة وتمسكهما بالسلطة.

وانتهى المهدوي معتقداً أن المجلسين يقدمان القوانين والاشتراطات التي تظهر تشبثهما بالسلطة، ثم يقولان، قدمنا كل التزاماتنا نحو إجراء الانتخابات، والخطأ ليس من جانبن.