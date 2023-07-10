العرفي: نحن ضد ما تم من تسميات عشوائية للمحكمة الدستورية ولسنا ضد إنشاءها

الوطن| رصد

أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن المجلس ليس ضد إنشاء المحكمة الدستورية ولكنه ضد ما تم من تسميات عشوائية لم تتم وفقمعايير،“وما نريده من هذه اللجنة هو إثبات أن المواطن البسيط يستطيع الطعن في أي قرار يسلب شيء من حقوقه“.

وأشار العرفي في مقابلة تلفزيونية إلى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في تقسيم الموارد وإنما في الإدارة الصحيحة لهذه الموارد بحيث تصلخدماتها لكل مناطق ليبيا.

كما يجب أن يكون الصرف وفق الأولويات، فحل المشاكل الرئيسية كالصحة والمياه أولى من الصرف على الحدائق والمنتزهات.

وتساءل العرفي عن أسس ومعايير اختيار عدد من أعضاء اللجنة المشكلة متخوفًا من أن يكون الهدف من تشكيل هذه اللجنة تقسيم المواردبين أطراف النزاع؛ لإطالة أمد الأزمة.

موضحًا أن مجلس النواب لم يشارك في هذه اللجنة، فرغم مطالبتنا بالتوزيع العادل للثروات إلا أننا أيضًا نطالب بالابتعاد عن العشوائيةخلال إدارتها.

مضيفًا،“إنه من المفترض أن يستفيد مجلس النواب من هذه الثروات ليقوم بالعمل البرلماني الحقيقي على أكمل وجه ولكي تكون كل القراراتتحت قبة مجلس النواب وألا تتفرد هيئة الرئاسة بأي من قراراتها“، مؤكدًا ضرورة معالجة الوضع لمواجهة ما هو قادم.