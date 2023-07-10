فضيل: اجتماعات مجلسي النواب والدولة حاسمة لتأكيد الملكية الليبية لحل الأزمة

أكد فضيل الأمين المرشح الرئاسي، أن “اجتماعات مجلسي النواب والدولة يوم الاثنين تعتبر مهمة وحاسمة في تأكيد الملكية الليبية لحل الأزمة الليبية”.

وقال “الأمين” في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر؛ إن “دور الأمم المتحدة المفيد والناجع يكمن في دعم وتيسير التفاهمات الليبية الوطنية من أجل الوصول الى الانتخابات الوطنية العامة رئاسية وتشريعية”.

وتابع أن “الاعتماد الدائم على المنظمة الأممية التي لا تملك القدرة على الضمان والإنفاذ هو اجحاف لدورها الداعم”.

وأشار الأمين، إلى أنه “يبقى الحل ليبياً لمن يريد الخير والأمن والاستقرار والرفاه لليبيا”.

وختم موضحًا أن “ليبيا تسع الجميع وخيراتها وامكانياتها ملك للجميع وذلك عبر بناء الدولة الوطنية القادرة والفاعلة والموحدة”.