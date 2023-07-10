الجهاني: العقبات التي تعترض خريطة الطريق الجديدة غير هينة

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب، عصام الجهاني، أن مجلسه سيناقش القوانين التي قدمت من لجنة (6+6)،مشيرا إلى أنه من الخطأ منذ البداية النص على أن تكون مخرجات تلك اللجنة نهائية وملزمة.

الجهاني رأى في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أن العلاقة بين مجلسي النواب والدولة وصلت لما يمكن وصفه بـ”مرحلة النضوج”؛ وأن الخريطة المقترحة قد يجري التوافق عليها، وإن بقيت العقبات التي تعترضها غير هينة، من بينها رفض حكومة الدبيبة تسليم السلطة،قائلا:”تتذرع بأنها لن تترك موقعها إلا لحكومة منتخبة”.

ويتفق الجهاني مع الطرح بأن الموقف الدولي ممثلاً بالبعثة الأممية سيكون مؤثراً في ما يتعلق بالاعتراف بالحكومة المستهدفة، مسلطاً الضوء على المتغيرات الحالية بالساحة الإقليمية مثل عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا وما له من تداعيات على الساحة الليبية، وكذلك استمرار تأزم العلاقة بين موسكو وواشنطن.