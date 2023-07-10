وزارة الشباب الليبية: إقامة ورشة تدريبية حول “قيادة الشباب للابتكار” الجمعة المقبل

يستضيف مكتب مبعوث الأمين العام المعني بالشباب في ليبيا، حدثا افتراضيا يوم الجمعة المقبل 14 يوليو، وذلك من خلال ورشة تدريبية تحت عنوان “قيادة الشباب للابتكار”.

وستشارك في استضافتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والمركز الدولي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

ويقام الحدث الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي، كجزء من الاحتفال الذي يقام كل عامين بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، ويشمل الحدث ثلاثة محاور رئيسية: العصف الذهني – إحداث ثورة في المستقبل، وعرض الحلول والأفكار بقيادة الشباب، واجتماع نقاش أصحاب المصلحة المتعددين.

وأعلنت وزارة الشباب، أن المشاركة تتطلب اتصال إنترنت، وجهاز كمبيوتر أو محمول، وإجادة اللغة الإنجليزية، وأتاحت رابطًا للتسجيل في موعد أقصاه 11 يوليو من الشهر الجاري، من خلال تعبئة البيانات في النموذج المخصص من هنا.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال العام 2014 أن يوم 15 يوليو من كل عام يومًا عالميًا لمهارات الشباب، للاحتفال بالأهمية الاستراتيجية لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة للتوظيف وتنمية قدراتهم في مجال ريادة الأعمال.