“الجهاني”: البرلمان سيناقش اليوم القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة “6+6”

الوطن|رصد

صرح عضو مجلس النواب عصام الجهاني أن البرلمان سيناقش اليوم في جلسته القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6، مؤكداً أن العلاقة بين النواب والدولة وصلت لما يمكن وصفه بمرحلة النضوج والخريطة المقترحة من المشري قد يجري التوافق عليها.

وبين الجهاني أن بعض العقبات غير الهينة تعترض خريطة الطريق الجديدة من بينها رفض الحكومة منتهية الولاية برئاسة ” عبد الحميد الدبيبة” تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة مشيراً في الوقت نفسه أن الموقف الدولي ممثلاً بالبعثة الأممية سيكون مؤثرًا فيما يتعلق بالاعتراف بالحكومة المستهدفة.

ونوه عضو مجلس النواب إلى هناك أيضًا متغيرات أخرى مثل عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر و تركيا وما له من تداعيات على الساحة الليبية، إضافة إلى أن هناك بُعد ومتغير آخر يتمثل في استمرار تأزم العلاقة بين موسكو وواشنطن.