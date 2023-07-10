شاهد.. عركة و جدل بين أعضاء البرلمان حول قانونية الجلسة الماضية وقطع البث

شهدت جلسة مجلس النواب التي انعقدت اليوم الاثنين، قطع البث عن جلسة مجلس النواب، بعد مشادات كلامية وجدال بين عدد من الأعضاء، أثناء كلمة رئيس البرلمان عقيلة صالح.

وتداولت وسائل اعلام محلية عركة و جدل بين أعضاء البرلمان حول قانونية الجلسة الماضية تم إيقاف البث اليوم وتعليق الجلسة.

وبحسب وسائل الاعلام فإن بعض النواب رفضوا استكمال عقيلة صالح في قراءة رسالة النواب، الذين قاطعوا جلسة اليوم، بسبب اعتراضهم على القرارات الصادرة في جلسة 26 يونيو الماضي، والتي كانت برئاسة النائب الثاني مصباح دومة.

ومنذ أيام دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية بمقره في بنغازي، اليوم الإثنين، وكان من المقرر مناقشة مقترح اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6».