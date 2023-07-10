الحويج يتابع التحضيرات الجارية لانعقاد اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج اجتماعاً يوم أمس الأحد في إطار متابعة التحضيرات الجارية لانعقاد اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة حيث اطلع على الترتيبات المتعلقة بكافة القطاعات والمجالات المستهدفة خلال اجتماع اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة المزمع عقده خلال الفترة القادمة برئاسة الدبيبة، كما تابع رؤية الوزارات والمؤسسات في تعزيز التعاون بالمجالات ذات الاهتمام المشترك مع الجمهورية التونسية، مشيراً الى ضرورة تحديد الاولويات في مجالات التعاون بما يدعم تعزيز العلاقات بين البلدين

وحضر الاجتماع رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ، مدير عام اتحاد الصناعة الليبية ، مديرعام الغرفة الليبية التونسية ،مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة ومندوبين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي ، وزارة المالية ، وزارة الصحة ، وزارة الداخلية ، وزارة المواصلات ، وزارة العمل ، وزارة الشؤون الاجتماعية ، وزارة الثروة البحرية ، وزارة الصناعة ، المصرف الليبي الخارجي ، اللجنة الليبية التونسية المشتركة.