حماد يتعهد بإجراء انتخابات في بلديات الشرق والجنوب

بعد إجراء انتخابات في خمس بلديات تعهد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد بإجراء انتخابات في باقي البلديات البلديات شرقا وجنوبا.

وقال حماد في تغريدة له بموقع “تويتر” “نبارك لأهلنا في مدن البيضاء وإجدابيا ووردامة وعمر المختار والساحل ممارسة حقهم الديمقراطي عبر اختيار ممثليهم في مجالسهم البلدية وهو العهد الذي قطعنا على انفسنا انجازه منذ تولينا لمهام عملنا”.

وأضاف “نتعهد بأن المرحلة القادمة ستستهدف باقي البلديات تباعا شرقا وجنوبًا وستكون من أولويات وزارة الحكم المحلي واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية”.