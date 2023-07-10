“غدامس” تتعرض لموجة حر تصل لـ46 ْ.. و«الأرصاد» يحذر الأهالي من هذا الامر

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض بلدية غدامس إلى كتلة هوائية ساخنة، حيث تسجل درجة الحرارة القصوى بها اليوم الإثنين 46 درجة مئوية.

ودعا المركز، في التنبيه، أهالي البلدية إلى أخذ الحيطة والحذر من ضربة الشمس والجفاف جراء ارتفاع درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز ارتفاع درجات الحرارة في مدن المنطقة الجنوبية، حيث تتراوح درجات الحرارة في مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة بين 40 و46 درجة مئوية، وبين 38 و40 درجة مئوية في الواحات والسرير وتازربو والكفرة.

وكانت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، صرحت أن الأخبار المتداولة حول توقع ارتفاع درجات الحرارة بالأسابيع المقبلة أمر غير دقيق، وقالت المؤسسة أنه سجل ارتفاع في درجات الحرارة لكن لا يُصنف موجة حر مؤكدة أن ما يتم تداوله حول ارتفاع درجات الحرارة للأسابيع القادمة أمر غير دقيق، بالتالي لا تعطي أي توقع في الوقت الحالي.

ونوهت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، في تصريحات لمنصة صفر، المواطنين بأن التعرض لأشعة الشمس لساعات طويلة يمكن أن يسبب الإصابة بسرطان الجلد وفقاً لنصائح الأطباء بينما تظل الأشعة في مستوياتها الطبيعية، مشيرةً إلى أن زيادة تأثير الأشعة فوق البنفسجية يرتفع مع زيادة أشعة الشمس.

وبحسب الخبراء تمتد الموجات من الساعة 11 صباحاً الى 3:30 عصراً، محذرين من التعرض المباشر لاشعة الشمس، ويُنصح بإستخدام واقيات الشمس لحماية البشرة.