أبوعرقواب: مجلسا النواب والدولة غير قادرين على إخراج الدبيبة من طرابلس

أكد الباحث السياسي أحمد أبو عرقوب، أن “أي حكومة جديدة ستواجه مصير حكومة باشاغا ما لم يضمنا مسألة إخراج الدبيبة من المشهد السياسي”.

وقال أبو عرقوب، في تصريح صحفي، إن “النواب والدولة ليست لديهما القدرة على إخراج الدبيبة من مقر رئاسة الوزراء بطرابلس”، لافتا إلى أن “التغيير في ليبيا يتطلب آلية تضمن تنفيذ اتفاقات مجلسي النواب والدولة على اختيار سلطة تنفيذية موحدة”.

وأشار إلى أن “هناك فرصة لإحداث تغيير سياسي في ليبيا على مستوى توحيد السلطة التنفيذية”.

وختم موضحًا أن “الدول الإقليمية والدولية أجّلت مناقشة القضايا المرتبطة بعمق الأزمة الليبية، ومن أبرزها ملف الحدود البحرية، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية”.