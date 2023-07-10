القطراني يفتتح معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية

افتتح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وزير الزراعة والثروة الحيوانية حسين القطراني معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها بمعرض طرابلس الدولي.

ويشارك في المعرض الذي يقام برعاية منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، عدد من الشركات والجمعيات الزراعية إضافة إلى مراكز تُعنى بالزراعة والثروة الحيوانية والمواصفات والمعايير القياسية.

ويستهدف المعرض الذي يشارك فيه عارضين من دول عربية واجنبية عرض إمكانات صناعة التنمية الزراعية والحيوانية في ليبيا وتقديم نماذج محلية رائدة في لقطاع الزراعي والحيواني، بحسب بيانه الصحفي.

كما يقام على هامش المعرض ورش العمل للرفع من مستوى الأداء في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والأحواض المائية والنظام الوطني المرجعي لتصنيف الغطاء الأرضي في ليبيا، إلى جانب عقد جلسات حوارية بشأن رؤية مشروع (الفاو) في ليبيا حول الأمن الغذائي.

وشهدت مراسم افتتاح المعرض حضور كل من وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية لشؤون الديوان والاستصلاح الزراعي محمد التركي والمدير التنفيذي للهيئة العامة للمعارض أبوبكر قنونه ورئيس لجنة إدارة الهيئة عصام العول ومدير عام معرض طرابلس الدولي إسلام جعفر إلى جانب سفراء عدد من الدول.