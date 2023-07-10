الشنطي: تولي قادربوه مهام هيئة الرقابة أمر فوضوي وانتحال صفات

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اعتبر رئيس هيئة الرقابة الإدارة المعفي من قبل مجلس النواب، سليمان الشنطي اليوم الإثنين، أن استلام عبدالله قادربوه مهام هيئة الرقابة الإدارية أمر فوضوي وانتحال صفات.

وأضاف الشنطي – بحسب تلفزيون المسار – أن ماحدث اعتداء على مقرات الدولة ومؤسساتها السيادية، مؤكدًا أن قادربوه لم يستلم مهامه بشكل رسمي وإنما اقتحم مقر الهيئة في طرابلس بالقوة بمساعدة قوة تابعة للواء 111.

وتابع رئيس الهيئة :”جهاز دعم الاستقرار الذي يحمي مقر هيئة الرقابة غير متعاون معنا وسهل عملية الاقتحام وقمت بفتح محضر في مركز الشرطة وأبلغت النيابة العامة والبرلمان”.

وأضاف الشنطي :”آثرت السلامة ورفضت أن تتم حمايتي لعدم الدخول في الأمور “الميليشاوية” وإزهاق الأرواح”.

وتابع رئيس الهيئة أنه تم انتحال صفات غير قانونية وغير شرعية، معلنًا أنه يخلي مسؤوليته من أي إجراء يحدث.

وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية اليوم الإثنين مباشرة عبدالله قادربوه لمهامه رئيسًا للهيئة في طرابلس.