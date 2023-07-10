معزب: واشنطن تفضل عدم الانخراط بتعقيدات تشكيل حكومة جديدة

ليبيا – توقع عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب ألا يتمكن مجلسه من تمرير الخريطة بجلسة الاثنين لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة وهو 65 عضواً.

معزب وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” أوضح أن الخريطة تتضمن قضايا جوهرية من بينها تشكيل حكومة، والاستعداد لإجراء انتخابات؛ ولذا لا بد من توافر النصاب عند طرحها للنقاش والتصويت، متابعاً: “لكن إذا أرادوا تمريرها فقد تعقد جلسة أخرى ربما الثلاثاء ويجري حساب النصاب القانوني وفقاً لقاعدة (50+1) من نسبة الحضور وبالتالي تمرر.

واعتقد معزب أن واشنطن تفضل عدم الانخراط بتعقيدات تشكيل حكومة جديدة مقارنة باستمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة، وإيجاد قدر من التفاهم مع حكومة لاستقرار)التي يترأسها أسامة حماد، خصوصاً أن اللجنة المالية التي شكلها المجلس الرئاسي مؤخراً حلت تقريباً كافة الإشكاليات المالية التي كانت محل نزاع الفترة الماضية.

وشدد معزب على أنه حتى لو أُقِرت الخريطة عبر تعديل جديد للإعلان الدستوري لإيجاد توافق حول تعديلات القوانين الانتخابية فإن هذا لن يؤدي للانتخابات كما يرددون، متابعاً:”الجميع يعرف حجم الخلافات الكبيرة التي تتعلق بالانتخابات الرئاسية والقبول بنتائجها، وهذا يعني أن المشهد السياسي سيزيد تعقيداً فقط مع تطبيق تلك الخريطة”.