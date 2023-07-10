المستشار صالح: عدد من النواب طالبوا بالغاء ما جاء في جلسة “26 يونيو”

الوطن| رصد

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن بعض النواب اعترضوا على جلسة يوم 26 يونيو ويطالبون بإلغاء ما جاء فيها .

وأضاف صالح، خلال جلسة مجلس النواب بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي أن رسالة النواب تشير إلى أن هذه الجلسة ستساهم في إفشال عمل المجلس وخرق وحدة صفه، وتخرق قواعد العمل البرلماني ونظامه الداخلي.

ونوه أن أعضاء المجلس الذين وقعوا على الرسالة أفادوا بأنهم سيقاطعون جلسات المجلس لحين الاستجابة لمطالبهم المشروعة، وإلغاء ما جاء بجلسة 26 يونيو وما ترتب عليه، وتطبيق اللائحة الداخلية بشأن مواعيد عقد الجلسات.

علماً أنه تم تحويل جلسة النواب إلى جلسة مغلقة بسبب جدل حول ما صدر عن الجلسة السابقة.