محكمة إجدابيا تحكم بتعيين حارس قضائي على إيرادات النفط

أصدر صالح إبراهيم الدرباك رئيس محكمة إجدابيا الابتدائية، أمر اًقضائياً ولائياً بتعيين حارس قضائي على أموال إيرادات النفط لوقف أعمال الاعتداء المادي.

و أمرت المحكمة بوضع الأموال من إيرادات مبيعات النفط الليبي المحصلة والواردة إلى المصرف الليبي الخارجي ومصرف ليبيا المركزي بطرابلس تحت الحراسة القضائية وإشرافها.

ويأتي الأمر القضائي تنفيذا لقرار الحجز الإداري الموقع على تلك الأموال بموجب القرار الصادر عن وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية رقم 2 لسنة 2023 المورخ بتاريخ 22/1/2023.

ونص الأمر القضائي نص على ترشيح رئيس الحكومة الليبية لجنة لتكون حارساً قضائيا بعد أدائها اليمين القانوني بالمحكمة، كما نص على شمول الأمر بالنفاذ المعجل بلا كفالة.