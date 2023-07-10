هورندال عن ترشح سيف الإسلام للانتخابات: يصعب على بريطانيا التعامل مع دولة رئيسها مطلوب

ليبيا – قالت كارولين هورندال السفيرة البريطانية لدى ليبيا، إنه يصعب على بريطانيا التعامل مع دولة رئيسها مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

السفيرة البريطانية وفي سياق مشاركتها في برنامج “المسائية” الذي يبث على قناة “الجزيرة ” القطرية، ردًا على ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات، وإمكانية فوزه “هذه مسألة حساسة جدًا، وبريطانيا لن تملي على الليبيين ما يفعلونه”، وتابعت:”إذا اختار الليبيون سيف الإسلام القذافي رئيسًا لهم، فإن هذا سيعقد الأمر”.

وكشفت عن بعض التفاصيل الخاصة بتجربتها السابقة في السودان عندما كانت جزءًا من السلك الدبلوماسي البريطاني أيام الرئيس عمر البشير قائلة:” الحكومة البريطانية كانت حازمة في التعامل مع الرئيس البشير، وكانت تدعم قرارات محكمة الجناية الدولية”.

وطالبت هورندال القادة السياسيين في ليبيا بمزيد من التوافق السياسي، وتقديم التنازلات بما يساعد على الخروج من الأزمة”.

وقالت إن ليبيا تحتاج لقيادات سياسية ليبية تستجيب لاحتياجات الشعب، مشددة على أن ليبيا تواجه تحديات صعبة في مرحلة انتقالية

وأوضحت الدبلوماسية البريطانية أن ليبيا في حاجة ماسة لأرضية مشتركة يتقاطع حولها الفرقاء السياسيون جميعهم بشأن الانتخابات والقوانين الانتخابية، مشددة على أهمية الدور الإيجابي الذي قامت به لجنة 6+6، وقالت إن بريطانيا لا يمكنها رفض إجراء الانتخابات في ليبيا، ولكن يمكنها مواصلة الضغط من أجل إجرائها.

وخلصت هورندال إلى أن تنفيذ ما اتفق بشأنه بخصوص استقالة أي شخص يترشح للانتخابات الرئاسية 3 أشهر قبل موعد الانتخابات إلى جانب حسم الليبيين في مسألة ترشح العسكر ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية قد يشكل نقطة انطلاق حقيقية للخروج من الأزمة.