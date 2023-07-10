وكيل وزارة الصحة المنتهية يبحث مع لجنة شؤون الموظفين تسوية الأوضاع الوظيفية

بحث وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان بالحكومة المنتهية سمير كوكو مع أعضاء لجنة شؤون الموظفين، الإجراءات الخاصة بتسوية الأوضاع الوظيفية لموظفي القطاع.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الوظيفة العامة لموظفي قطاع الصحة، وانتهت اللجنة إلى جملة من التوصيات بشأنها على النحو المقرر بتشريعات الوظيفة العامة.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية تعقدها اللجنة، من أجل ممارسة أعمالها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المحددة لاختصاصاتها.