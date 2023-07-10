بن قدارة: مستعدون لتوفير كافة الدعم للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار بليبيا

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بمكتبه في العاصمة الليبية ‎طرابلس اجتماعاً صباح اليوم مع لجنة الاستثمار بالمؤسسة.

وتركز الاجتماع على بحث الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع ‎النفط والغاز في ‎ليبيا، وذلك بعد استقرار إنتاج النفط ورفع القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف.

كما تخلل الاجتماع استعراض الفرص المتاحة للاستثمار في القطاع النفطي والغازي في ليبيا، والتي تشهد تحسناً ملحوظاً بعد الاستقرار الأمني في البلاد وعودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية استغلال هذه الفرص في تحسين الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية للقطاع النفط والغاز في البلاد.

وأشار بن قدارة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط مستعدة لتوفير كافة الدعم اللازم للشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار في ليبيا، وتقديم كافة المعلومات والبيانات الضرورية للمستثمرين.

وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسة والشركات العالمية في سبيل تحقيق مصالح الجميع وتنمية الاقتصاد الوطني حيث يأتي هذا التأكيد في إطار عمل المؤسسة على خطة رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل.