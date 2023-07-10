هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا: تسليم رئاسة الهيئة تم بسلاسة بدون قوة أو عنف

قالت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا إن عبدالله محمد قادر بوه، باشر اليوم الاثنين مهامه كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية، بناء على قرار مجلس النواب رقم (13) لسنة 2021 ميلادية، بشأن تكليف رئيس لهيئة الرقابة الإدارية، وعلى الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس رقم 1176/ 2021، الذي تضمنه كتاب رئيس المجلس الأعلى للدولة المؤرخ في 2 يوليو للعام الحالي، والذي طالب فيه الجهات المعنية بالتعامل مع الرئيس الجديد دون غيره.

ونفت هيئة الرقابة الإدارية ما يجري تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أن عبدالله قادر بوه، تسلم مهامه كرئيس للهيئة باستخدام القوة والعنف، مؤكدين أن مباشرته لمهام عمله جاءت بكل سلاسة ويسر، وبشكل طبيعي.

وعقد عبدالله محمد قادربوه، اجتماع في مكتبه بطرابلس عقب استلام مهامه، بمديري الإدارات العامة والفرعية والمكاتب بالهيئة، وذلك لمناقشة الخطة الاستراتيجية للعام (2022_ 2025)، وبحث آلية تنفيذها، وأبرز ما تم التوصل إليه بشأنها.

وتطرق المجتمعون إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجه الهيئة خلال أدائها لمهامها الموكلة إليها وفقا لقانون إنشائها رقم (20) لسنة 2013، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

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وأكد قادربوه، في ختام الاجتماع أن نجاح أعمال الهيئة بالشكل المطلوب والحد من انتشار الفساد الإداري في مؤسسات الدولة كافة سيكون من أولويات مهامه.

كما شدد على أن القانون وتطبيقه فوق الجميع”، وأنه “لن يعتد بأية مراسلة صادرة عن رئاسة الهيئة إذا كانت مخالفة للقانون.