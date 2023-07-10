الكبير يناقش مع السفير الألماني قرار الرئاسي بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام

الوطن| رصد

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع السفير الألماني في ليبيا ميخائيل أونماخت، قرار المجلس الرئاسي بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزير الشفافية.

جاء ذلك خلال زيارة السفير الألماني لمكتب الكبير اليوم الإثنين، رفقة نائب رئيس البعثة ومسؤول الشؤون الاقتصادية ومسؤولة الشؤون الاعلامية بالسفارة “سيفين كروسبي”.

وبحث الطرفان عدة ملفات أخرى ذات الاهتمام المشترك، منها بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق حتى نهاية يونيو 2023، وتعزيز برنامج الإفصاح والشفافية الذي تبناه مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل.