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محارب: الرحلة الأخيرة للحجاج ستصل ليبيا في 18 يوليو الجاري

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو اللجنة الإعلامية بالبعثة الليبية للحج حاتم محارب إن عدد الحجاج الذين غادروا مكة، 60 مجموعة، وعدد الرحلات 7 رحلات، من ضمنهم رحلة اليوم عبر مطارات ليبيا المختلفة، وعلى متن كل رحلة 250 حاجا، والعدد المفترض أن يكون في المدينة بشكل مستمر 2200 حاج موزعين على 4 فنادق، بواقع 3 رحلات يومية، يغادر منهم 750 حاجا يوميا للعودة إلى البلاد.

أضاف في تصريحات صحفية أن الأوضاع الصحية للحجاج تعدّ جيدة، فالحجاج الذين يحتاجون إلى غسل كلى ينقلون يوميا للمراكز القريبة من مناطقهم، ولدينا حالة فقدان واحدة، هي الحاجة “برنية”، ولا معلومات عنها حتى الآن على الرغم من التواصل والجهود المستمرة للعثور عليها من الجانب السعودي، وستصل الرحلة الأخيرة للحجاج، ما لم يطرأ تأخير، إلى ليبيا في 18 يوليو الجاري، ويبقي عدد من أعضاء البعثة للعمل وإقفال ملف هذا الموسم.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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