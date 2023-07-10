صالح يبحث مع سفير فرنسا جهود إجراء الانتخابات في ليبيا

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الاثنين مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج جهود إجراء الانتخابات.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن اللقاء الذي جرى بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي تناول مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وخاصة المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية ( 6+6 ) وتشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات وفقاً لإرادة الشعب الليبي.