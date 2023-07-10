محكمة إجدابيا تقضي بتعيين حارس قضائي على أموال إيرادات النفط

أصدر رئيس محكمة إجدابيا الابتدائية صالح إبراهيم الدرباك، أمر قضائيا بتعيين حارس قضائي على أموال إيرادات النفط لوقف أعمال الاعتداء المادي.

ونص أمر المحكمة على وضع الأموال من إيرادات مبيعات النفط الليبي المحصلة والواردة إلى المصرف الليبي الخارجي ومصرف ليبيا المركزي بطرابلس تحت الحراسة القضائية وإشرافها.

كما نص الأمر على ترشيح رئيس الحكومة الليبية لجنة لتكون حارساً قضائيا بعد أدائها اليمين القانوني بالمحكمة، كما نص على شمول الأمر بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

ويأتي الأمر القضائي تنفيذا لقرار الحجز الإداري الموقع على تلك الأموال بموجب القرار الصادر عن وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المكلفة رقم 2 لسنة 2023 المؤرخ بتاريخ 22/1/2023.

Trending السلطات الليبية تضبط أكثر من 200 مهاجراً غير شرعي أغلبهم من مصر بينهم 25 طفلاً