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النائب العام: إدانة 37 متهماً منخرطين في عصابة تهدف لنقل المهاجرين غير الشرعيين

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أعلن النائب العام الصديق الصور، أن محكمة استئناف البيضاء قضت بإدانة متهمين بفعل الانخراط في عصابة إجرامية أرادت إخراج مهاجرين غير شرعيين من البلاد عبر البحر، فترتب عن ذلك هلاك 11 مهاجر.

وأكدت النيابة العامة في بيان لها أنها رفعت للقضاء واقعة انضمام 38 متهماً إلى تنظيم يهدف أفراده نقل مهاجرين غير شرعيين إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط على متن قارب متهالك، مما تسبب في غرقه؛ ووفاة كل من كان على متنه.

وأكد بيان النيابة أن المحكمة قضت بإدانة 37 متهمًا، منهم 5 حكموا بالسجن المؤبد، و9 حكموا بعقوبة السجن لمدة 15 سنة، بالإضافة لحبس بقية المحكومين لمدة سنة واحدة فقط.

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الوطن الليبية

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