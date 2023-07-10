قادربوه يناقش مع إدارات هيئة الرقابة الخطة الاستراتيجية لعام 2025

اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية المدعوم من مليشيات مصراتة “عبدالله محمد قادربوه”، عقب تسلم مهامه، في مكتبه بطرابلس، بمديري الإدارات العامة والفرعية والمكاتب بالهيئة؛ وذلك لمناقشة الخطة الاستراتيجية للعام (2022_ 2025)، وبحث آلية تنفيذها، وأبرز ما تم التوصل إليه بشأنها.

وتطرق المجتمعون، إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجه الهيئة خلال أدائها لمهامها الموكلة إليها وفقا لقانون إنشائها رقم (20) لسنة 2013، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

وأكد “قادربوه”، في ختام الاجتماع، أن “نجاح أعمال الهيئة بالشكل المطلوب والحد من انتشار الفساد الإداري في مؤسسات الدولة كافة سيكون من أولويات مهامه”.

كما شدد على أن “القانون وتطبيقه فوق الجميع”، وأنه “لن يعتد بأية مراسلة صادرة عن رئاسة الهيئة إذا كانت مخالفة للقانون”.