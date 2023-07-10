شركة الكهرباء: وصول 175 محول مورد عبر تونس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول 175 محول بأحجام مختلفة موردة عبر تونس ليتم بعد ذلك توزيعها على الإدارات الفنية المعنية حسب احتياجاتها.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” وصول 5 شاحنات إلى مخازن الشركة الرئيسة على متنها عدد 175 محول مختلفة الأحجام موردة عبر تونس، ليتم بعد ذلك توزيعها تباعاً على الإدارات الفنية المعنية بالمناطق حسب احتياجاتها للمساهمة في زيادة استقرار الشبكة الكهربائية .

وأشارت الشركة إلى أن ذلك في إطار ما تقوم به الشركة من جهود لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية ولضمان استمرارية التيار الكهربائي لكافة المواطنين.