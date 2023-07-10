نورلاند: لابد أن تعود ثروة ليبيا بالفائدة على كل الليبيين في شتى المناطق

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أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، اليوم الإثنين، على ضرورة أن تعود ثروة ليبيا بالفائدة على كل الليبيين في شتى المناطق.

واعتبر نورلاند أن قرار تشكيل لجنة عليا للرقابة المالية خطوة مهمة نحو توزيع منصف للإيرادات العمومية، ومزيد من الشفافية المالية.

وقال المبعوث الأمريكي :”نحن نشيد بقيادة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة ونثني على القادة الليبيين من كل أنحاء البلاد لدورهم في بعث اللجنة”.

وأضاف نورلاند :”يمثل هذا الإظهار للوحدة سابقة مهمة في إيجاد حل سلمي للتظلمات المشروعة ويظهر التزاما بالاستقرار هو حيوي للانتخابات”.

وأصدر المجلس الرئاسي قرارًا بتشكيل لجنة الترتيبات المالية العليا لمتابعة الإنفاق الحكومي و ضمان توزيعه العادل برئاسة محمد المنفي، ويكون رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة نائبًا للمنفي و بعضوية 16 آخرين.

وتختص اللجنة بإقرار أوجه الإنفاق العام و أبواب الصرف وفقًا لمبدأ الرشد المالي و التوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها.