الأمين: اجتماعات مجلسي النواب والدولة المرتقبة تعتبر مهمة وحاسمة

ليبيا – قال المترشح الرئاسي فضيل الأمين، إن اجتماعات مجلسي النواب والدولة يوم الاثنين تعتبر مهمة وحاسمة في تأكيد الملكية الليبية لحل الازمة الليبية.

الأمين أكد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن دور الأمم المتحدة المفيد والناجع يكمن في دعم وتيسير التفاهمات الليبية الوطنية من أجل الوصول الى الانتخابات الوطنية العامة رئاسية وتشريعية.

واعتبر أن الاعتماد الدائم على المنظمة الاممية التي لا تملك القدرة على الضمان والإنفاذ هو اجحاف لدورها الداعم لذلك يبقى الحل ليبياً لمن يريد الخير والأمن والاستقرار والرفاه لليبيا.

وشدد على أن ‏ليبيا تسع الجميع وخيراتها وامكانياتها ملك للجميع وذلك عبر بناء الدولة الوطنية القادرة والفاعلة والموحدة.