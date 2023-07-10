المبعوث الأمريكي: تشكيل لجنة الرقابة المالية خطوة هامة لتوزيع منصف لثروات ليبيا

قال مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن القرار الأخير بتشكيل لجنة عليا للرقابة المالية يمثل خطوة مهمة نحو توزيع منصف للإيرادات العمومية و مزيد من الشفافية المالية.

وأضاف نورلاند، في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها بموقع تويتر: “يجب أن تعود ثروة ‎ليبيا بالفائدة على كل الليبيين في شتى المناطق”.

وتابع: نحن نشيد بقيادة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة ونثني على القادة الليبيين من كل أنحاء البلاد لدورهم في بعث اللجنة.

وأشار إلى أن هذا الاظهار للوحدة يمثل سابقة مهمة في إيجاد حل سلمي للتظلمات المشروعة ويظهر التزاما بالاستقرار هو حيوي للانتخابات.

وكان المجلس الرئاسي الليبي أصدر مجتمعاً، الخميس الماضي، قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية لتحديد أوجه الإنفاق العام وإعداد الترتيبات المالية.

وينص قرار المجلس الرئاسي الذي حمل رقم (18) لسنة 2023، والذي جاء بعد الاتفاق مع مختلف المؤسسات الوطنية، على أن تتكون اللجنة من رئيس ونائب بالإضافة إلى 17 عضواً.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.

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