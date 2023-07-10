الضاوي يبحث التعاون بين الحرس البلدي والإصحاح البيئي

الوطن| رصد

اجتمع وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي، اليوم الاثنين، في مكتبه برئيس جهاز الحرس البلدي توفيق المسماري، ومديرفرع جهاز الحرس البلدي بنغازي فرج العقوري، ومدير مديرية الاصحاح البيئي، ابو بكر القطعاني و وكيل عام وزارة الحكم المحلي ابو بكر امصادف، لبحث التعاون بين الحرس البلدي والإصحاح البيئي

واطلع الضاوي على سير عمل جهاز الحرس البلدي، و على العوائق التي تواجه الجهاز والاحتياجات الهامة التي تساهم في تحسين عمل الجهاز وتمكينه من ممارسة مهامه على أكمل وجه.

وأكد على أن جهاز الحرس البلدي وادارة الاصحاح البيئي يكملان بعضهما البعض وأن فائدة هذا التنسيق تعود بالمنفعة العامة علىالمواطنين.

وتم التطرق الى أهمية التعاون والتنسيق الدائم بين جهاز الحرس البلدي وإدارة الاصحاح البيئي.