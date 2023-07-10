مأسي الموت بلدغات العقارب تتفاقم في جنوب ليبيا

أمام تكرر مأساة موت الأطفال في جنوب ليبيا بلدغات العقارب، أخذت المسعفة الطبية خديجة عنديدي زمام المبادرة بفتح عيادة لتقديم الإسعافات الأولية في مدينة أوباري، منذ عام 2016. وقالت عنديدي في حديثها إلى موقع “اندبندنت عربية”، إنها لا يمكنها نسيان مأساة صيف 2021، حيث سجل الجنوب الليبي حتى منتصف يونيو فقط تسع حالات وفاة بسبب اللدغات، علاوة على 450 بلاغاً عن التعرض للدغ.

المسعفة الطبية خديجة عنديدي، الشهيرة بـ”قاهرة العقارب”، قالت إنه لم يتم تسجيل حالات وفاة حتى الآن في المستشفيات والمراكز الصحية أو مركز “نور العلم” الذي تشرف فيه على عمليات الإسعافات لإخراج سم العقارب بالطريقة التقليدية المعروفة بـ”الفصد”، والتي أثبتت فاعليتها مقارنة بالمصل المضاد للعقارب.

وذكرت أنه “فور وصول المصابين تقوم بعمل جرح بسيط قرب مكان لدغة العقرب ثم تواصل الضغط بيدها لإخراج السم مع الدم الذي يكون لونه مائلاً للسواد، وتنتهي العملية بعودة الدم إلى لونه الطبيعي وتخلصه من الشوائب السوداء التي تحتوي على سم العقرب”.

تعود فاعلية طريقة الإسعاف التقليدية، وفق “خديجة”، إلى عدم إجراء دراسات على أنواع العقارب الجديدة التي غزت مدن الجنوب الليبي بحيث تكون الأمصال مطابقة لعقارب الجنوب، علاوة على سوء التخزين وتغير مصدر التزويد بعد أن أصبح الهند بدلاً من مصر.

وقالت إن السبب الرئيس لانتشار العقارب ببلدة أوباري يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة وانتشار القمامة بسبب تراخي المجلس البلدي في الاهتمام بالمحيط قبل دخول الصيف عبر النظافة المستمرة ورش المبيدات الخاصة بالعقارب واتخاذ الأطفال المساحات الفارغة كساحات للعب والتي عادة ما تتحول إلى مكبات عشوائية لتكون بذلك مناخاً مناسباً لنشاط العقارب، الأمر الذي يفسر ارتفاع الإصابات لدى الأطفال.

وأوضحت أنها تدير برنامجاً تدريبياً خاصاً بالإسعافات الأولية من لدغات العقارب موجه أساساً للأطفال حتى يتعلم الطفل كيفية إسعاف صديقه في حال الإصابة باللدغات وهم بصدد اللعب بخاصة أن تسجيل الإصابات هذا الصيف بدأت مبكراً وتحديداً، منذ أبريل الماضي، حيث يتم تسجيل خمس حالات لدغ على كل أسبوع دون تسجيل وفيات إلى حد اللحظة وفق تأكيدها.