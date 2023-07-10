المبعوث الأمريكي: إنشاء لجنة للرقابة المالية خطوة مهمة في ليبيا

قال المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن القرار الأخير بتشكيل لجنة عليا للرقابة المالية يمثل خطوة مهمة نحو توزيع منصف للإيرادات العمومية ومزيد من الشفافية المالية”.

وأضاف المبعوث الأمريكي، عبر حساب السفارة الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” يجب أن تعود ثروة ليبيا بالفائدة على كل الليبيين في شتى المناطق”.

وتابع:” نحن نشيد بقيادة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة ونثني على القادة الليبيين من كل أنحاء البلاد لدورهم في بعث اللجنة”.

ولفت إلى أن تشكيل اللجنة سابقة مهمة في إيجاد حل سلمي للتظلمات المشروعة ويظهر التزاما بالاستقرار هو حيوي للانتخابات”.