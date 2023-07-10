الصديق الكبير يطلع سفير ألمانيا عن رأيه في لجنة الرئاسي لمراقبة الإنفاق

استقبل الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين بمكتبه ميخائيل أونماخت سفير دولة المانيا الإتحادية لدى ليبيا بحضور سيفين كروسبي نائب رئيس البعثة ومسؤول الشؤون الاقتصادية ومسؤولة الشؤون الاعلامية بالسفارة

تبادل الطرفان وجهات النظر حول العديد من المسائل أهمها قرار المجلس الرئاسي بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزير الشفافية، وبيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق حتى نهاية يونيو 2023 وتعزيز برنامج الإفصاح والشفافية الذي تبناه مصرف ليبيا المركزي وتعزيز دور القطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان الكبير.