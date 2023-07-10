ليبيا الان

محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث مع سفير ألمانيا قرار الرئاسي بشأن تنظيم الإنفاق

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الاثنين، السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، بحضور كروسبي نائب رئيس البعثة ومسؤول الشؤون الاقتصادية ومسؤولة الشؤون الاعلامية بالسفارة سيفين كروسبي.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف إن اللقاء جاء لتبادل وجهات النظر حول العديد من المسائل أهمها قرار المجلس الرئاسي بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزير الشفافية.

كما تناول اللقاء بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق حتى نهاية يونيو 2023 وتعزيز برنامج الإفصاح والشفافية الذي تبناه مصرف ليبيا المركزي وتعزيز دور القطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وكان المجلس الرئاسي الليبي أصدر مجتمعاً، الخميس الماضي، قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية لتحديد أوجه الإنفاق العام وإعداد الترتيبات المالية.

وينص قرار المجلس الرئاسي الذي حمل رقم (18) لسنة 2023، والذي جاء بعد الاتفاق مع مختلف المؤسسات الوطنية، على أن تتكون اللجنة من رئيس ونائب بالإضافة إلى 17 عضواً.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.

Trending

وزير التعليم الليبي: الكتاب المدرسي وصل بالكامل والدراسة تبدأ 3 سبتمبر
Trending

السلطات الليبية تضبط أكثر من 200 مهاجراً غير شرعي أغلبهم من مصر بينهم 25 طفلاً

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك