محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث مع سفير ألمانيا قرار الرئاسي بشأن تنظيم الإنفاق

استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الاثنين، السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، بحضور كروسبي نائب رئيس البعثة ومسؤول الشؤون الاقتصادية ومسؤولة الشؤون الاعلامية بالسفارة سيفين كروسبي.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف إن اللقاء جاء لتبادل وجهات النظر حول العديد من المسائل أهمها قرار المجلس الرئاسي بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزير الشفافية.

كما تناول اللقاء بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق حتى نهاية يونيو 2023 وتعزيز برنامج الإفصاح والشفافية الذي تبناه مصرف ليبيا المركزي وتعزيز دور القطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وكان المجلس الرئاسي الليبي أصدر مجتمعاً، الخميس الماضي، قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية لتحديد أوجه الإنفاق العام وإعداد الترتيبات المالية.

وينص قرار المجلس الرئاسي الذي حمل رقم (18) لسنة 2023، والذي جاء بعد الاتفاق مع مختلف المؤسسات الوطنية، على أن تتكون اللجنة من رئيس ونائب بالإضافة إلى 17 عضواً.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.

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