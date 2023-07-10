السباعي: من يمثل بركان الغضب في لجنة توزيع الثروة؟

قال عضو مجلس النواب علي السباعي معلقا على قرار المجلس الرئاسي تشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية، إن القرار يمثله من الغرب حكومة الدبيبة وبنك طرابلس المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، ومن الشرق حفتر ومجلس النواب والحكومة الليبية وفرع المركزي في بنغازي.

أضاف في تصريحات صحفية أنه بعد هذا القرار ظننت أن الساحات ستغلق، والقنوات ستشن حربا عليهم، واليوم يمر يومان على القرار ولا أحد تكلم، ولا مفر لليبيين من الجلوس على طاولة واحدة، وعلى الشركاء أن يجلسوا ويقرروا فهكذا تكون صياغة المعادلة.

وتابع قائلًا “عندما نادينا بالجلوس مع الفرقاء اتهمونا بالخيانة، ثم من يمثل بركان الغضب والجرحى والمكلومين في لجنة توزيع الثروة؟”.