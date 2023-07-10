وزير الاقتصاد يبحث التحضيرات لانعقاد اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعاً لمتابعة التحضيرات الجارية لانعقاد اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة .

وشارك في الاجتماع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، مدير عام اتحاد الصناعة الليبية، مديرعام الغرفة الليبية التونسية، مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة ومندوبين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة المواصلات، وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الثروة البحرية، وزارة الصناعة، المصرف الليبي الخارجي، اللجنة الليبية التونسية المشتركة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على الترتيبات المتعلقة بكافة القطاعات والمجالات المستهدفة خلال اجتماع اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة المزمع عقده خلال الفترة القادمة برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

كما تابع وزير الاقتصاد رؤية الوزارات والمؤسسات في تعزيز التعاون بالمجالات ذات الاهتمام المشترك مع تونس مشيراً إلى ضرورة تحديد الأولويات في مجالات التعاون بما يدعم تعزيز العلاقات بين البلدين.