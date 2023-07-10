تصريحات أمريكية جديدة بشأن القرار الأخير في ليبيا

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند ضرورة أن تعود ثروة ليبيا بالفائدة على كل الليبيين في شتى المناطق.

وقال نورلاند بحسب تغريدة لسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا بموقع “تويتر” “يمثل القرار الأخير بتشكيل لجنة عليا للرقابة المالية خطوة مهمة نحو توزيع منصف للإيرادات العمومية ومزيد من الشفافية المالية” وأضاف “يجب أن تعود ثروة ليبيا بالفائدة على كل الليبيين في شتى المناطق”.

وأشاد نورلاند “بقيادة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة” وأثنى “على القادة الليبيين من كل أنحاء البلاد لدورهم” في بعث اللجنة العليا للرقابة المالية معتبرا أن هذا الاظهار للوحدة يمثل سابقة مهمة في “إيجاد حل سلمي للتظلمات المشروعة ويظهر التزاما بالاستقرار هو حيوي للانتخابات”.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها بقرار المجلس الرئاسي وأثنت على رئيس المجلس، محمد المنفي، وجميع الأطراف الذين عملوا دون كلل لتسهيل الاتفاق على هذه الآلية.