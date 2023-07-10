تعطل جلسة برلمانية إثر مشادات وتشنجات بين النواب في ليبيا

تعطلت جلسة البرلمان الليبي حول قانون الانتخابات بعد دقائق من انطلاقها، عقب دخول الأعضاء في خلافات ومناوشات حول مخرجات وقرارات الجلسة الماضية، بين من يطالب بإلغائها وبطلان قراراتها ومن يرفض ذلك.

وقال النائب جبريل أوحيدة، في تصريح لـ”العربية.نت”، إنه تقرر تعليق الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء، إلى حين حل الخلافات بين أعضاء البرلمان.

ودخل النواب في مشادات كلامية انقطع على إثرها البث المباشر، خلال مداخلة رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي أشار إلى رفض عدد من النواب الجلسة التي عقدت يوم 26 يونيو والقرارات التي وردت فيها، وتهديدهم بمقاطعة كافة جلسات البرلمان إلى حين تنفيذ مطالبهم.

وفي جلسة 26 يونيو الماضي، صوّت البرلمان على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وعلى تعيين خالد المبروك رئيسا لهيئة الرقابة الإداري، وأحمد أبريدان رئيسا لمجلس التخطيط الوطني.

واحتجّ قرابة الـ 40 نائبا على هذه القرارات وعلى قانونية الجلسة، مهدّدين بمقاطعة جلسات البرلمان وعقدها في العاصمة طرابلس، معتبرين أن هذه الجلسة باطلة ولا ترتقي إلى مستوى تشريع أو قرار برلماني.

وكان من المقرر أن تناقش جلسة اليوم الاثنين، إدخال تعديلات على قانون الانتخابات الذي أقرّته لجنة 6+6 الشهر الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، وكذلك تشكيل حكومة مصغرّة بديلة عن حكومتي عبد الحميد الدبيبة في طرابلس وأسامة حمّاد في بنغازي، تتولى الإشراف على تنظيم العملية الانتخابية.